    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    Шарапова не смогла выйти в полуфинал Roland Garros

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    Шарапова не смогла выйти в полуфинал Roland Garros

    Шарапова не смогла выйти в полуфинал Roland Garros

    Россиянка Мария Шарапова завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису на стадии четвертьфинала.

    В матче за выход в полуфинал Roland Garros Шарапова уступила испанке Гарбинье Мугурусе. Матч длился 1 час 10 минут — 2:6, 1:6.

    Шарапова, побеждавшая на Открытом чемпионате Франции в 2012 и 2014 годах, была последней представительницей России в женской сетке турнира. Накануне на стадии четвертьфинала борьбу завершила Дарья Касаткина, для которой это был лучший результат в карьере.

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