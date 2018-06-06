    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным
    Правительство упростит процедуру записи на «красивые» даты бракосочетания. Медведев, браки и разводы, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство упростит процедуру записи на «красивые» даты бракосочетания

    Правительство упростит процедуру записи на «красивые» даты бракосочетания

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    Правительство упростит процедуру записи на «красивые» даты бракосочетания

    Правительство упростит процедуру записи на «красивые» даты бракосочетания

      Правительство озаботилось удобством регистрации бракосочетания — речь шла о записи на так называемые красивые даты.

      Новый законопроект сделает запись более честной, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Сейчас брак регистрируется — кто из присутствующих забыл — ровно через месяц после подачи заявления, либо через полгода, если это делается через портал госуслуг».

      Когда изменения вступят в силу, люди смогут подать заявление за год до дня торжества, самостоятельно определив дату. Причем сделать это можно будет лично, придя в загс, или дистанционно, через портал госуслуг.


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