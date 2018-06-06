Правительство упростит процедуру записи на «красивые» даты бракосочетания

Обнуление пошлин на регистрацию юрлиц и ИП, изменения в порядке подачи заявлений на регистрацию брака и другие законопроекты — обсуждались на заседании правительства https://t.co/9JqGo9Id4F pic.twitter.com/56kuILF9sn — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 6, 2018

Новый законопроект сделает запись более честной, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев., председатель правительства РФ: «Сейчас брак регистрируется — кто из присутствующих забыл — ровно через месяц после подачи заявления, либо через полгода, если это делается через портал госуслуг».Когда изменения вступят в силу, люди смогут подать заявление за год до дня торжества, самостоятельно определив дату. Причем сделать это можно будет лично, придя в загс, или дистанционно, через портал госуслуг.