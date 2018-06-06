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    Российский космонавт пообещал побриться наголо на МКС в случае проигрыша футбольного спора. запуски ракет, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский космонавт пообещал побриться наголо на МКС в случае проигрыша футбольного спора

    Российский космонавт пообещал побриться наголо на МКС в случае проигрыша футбольного спора

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    Российский космонавт пообещал побриться наголо на МКС в случае проигрыша футбольного спора

    Российский космонавт пообещал побриться наголо на МКС в случае проигрыша футбольного спора

      С космодрома Байконур сегодня стартовала ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-09». На его борту на МКС отправился новый экипаж — российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст.

      За запуском «Союза» наблюдали гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая призналась, что для нее сегодняшний старт имеет большое значение.

      Корабль уже вышел на расчетную орбиту и взял курс на МКС, все его системы работают в штатном режиме. Момент, когда «Союз» преодолел земное притяжение, подсказал особый индикатор на борту — к потолку всплыл волк Забивака. Символ чемпионата мира по футболу космонавты специально взяли с собой на космическую станцию — помимо проведения медицинских и орнитологических экспериментов, они сыграют дружеский футбольный матч в день финала чемпионата мира.

      Прокопьев и Герст даже заключили пари на случай, если вдруг в решающем поединке сойдутся команды России и Германии: если выиграет российская сборная, Герст облачится в ее символику, если же победят немцы — Прокопьев побреется наголо. Стыковка «Союза» с МКС запланирована на пятницу. Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток.

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