Акции в честь дня рождения Пушкина пошли по всему миру. Например, в Вашингтоне состоялся масштабный концерт, в Любляне прошел флешмоб с чтением стихов поэта, а российское посольство в Лондоне организовало прием, на котором присутствовал Энтони Бриггс — самый известный в Британии переводчик Пушкина.

201 Великобритания

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Пушкин

Энтони Бриггс говорит своим английским студентам: если выучите русский, вас всегда возьмут на работу. Любой начальник подумает: «Ты, должно быть, очень умный, раз одолел такой сложный язык». Особенно, если выучить не две тысячи слов, нужных в обиходе, а 20 тысяч, необходимых для понимания Пушкина.



Энтони Бриггс: «Что за строка — „грядущего волнуемое море“! Это замечательно, это пессимизм. И нужно отметить звуки — „о“, „у“. „Сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море“. А потом-то он изменяется: „И может быть — на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной“. Вы слышите эти звуки? Это как луч солнца в конце этой поэмы».



Сам Энтони во время холодной войны учился на военного переводчика британских ВВС.



Энтони Бриггс: «Я учился русскому языку по военным причинам. Наши профессора должны были занимать весь класс запчастями истребителя, но время от времени они приносили на занятие книгу „Преступление и наказание“».



Так убийство из практического задания английской военной подготовки стало большим вопросом русской литературы. И план Раскольникова, и дуэль Онегина и Ленского были для Энтони ближе газетных выхлопов холодной войны.



Энтони Бриггс: «Я хорошо знал главных поэтов почти всей Европы, в школе я занимался поэзией Франции, Испании и Англии. Но сразу же я узнал, что Пушкин выше всех».



Тогда же Энтони впервые сопоставил два языка, перевел на английский «Медного всадника». Позже опубликовал «Евгения Онегина». Затем взялся за Толстого — «Войну и мир».



Энтони Бриггс: «Не могу выразить мою благодарность русской культуре, что я имел возможность переводить обе вершины русской литературы — одну в стихах, другую в прозе».



День рождения Пушкина Энтони Бриггс отметил вместе с российским послом в Великобритании Александром Яковенко.



Александр Яковенко: «Все, конечно, восхищены переводом, который вы делаете на английский язык, потому что я считаю, что через Пушкина британцы узнают Россию, узнают нашу богатую культуру. И ваши переводы славятся тем, что в них сохраняются русские имена».



В романе «Война и мир» такое же количество глав, как в поэме «Евгений Онегин» — строф, и столько же дней в году — 365. Энтони верит: если бы люди каждый день на протяжении года читали одну главу Толстого и одну строфу Пушкина, никогда больше не было бы в мире ни дуэлей, ни войн, описанных в этих книгах.



Энтони Бриггс: «Я бы хотел обратиться ко всем носителям русского языка: гордитесь вашим великолепным языком, гордитесь самым важным практиком этого языка — Пушкиным. И теперь можно обратиться к его божественным словам:



„Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей“».