В центре Москвы студенты театральных вузов прочитали стихи Пушкина

Сегодня в России и во многих других странах отмечают День русского языка. Восемь лет назад его учредил департамент общественной информации ООН в рамках специальной программы, цель которой — привлечь внимание к разным языкам и культурам и поддержать их равноправие.
Праздник отмечают в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого считают основоположником современного русского литературного языка. В Москве на Пушкинской площади к памятнику поэта возложили цветы. Поклонники творчества писателя, среди которых были студенты московских театральных вузов, зачитывали со сцены отрывки из его самых известных произведений.
О сохранении и защите русского языка сегодня говорили на фестивале «Великое русское слово», который открылся в Ялте в рамках международного Ливадийского форума. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на открытии фестиваля, назвала «дикостью» закрытие русских школ в ряде стран и осудила решение Молдавского конституционного суда, который 4 июня лишил русский язык статуса языка межнационального общения. Матвиенко заявила, что Россия не смирится с этим явлением и будет бороться с ним, используя все возможные инструменты.
И сегодня же, в день рождения Пушкина, больше 650 тысяч российских школьников писали ЕГЭ по русскому языку. Он входит в число обязательных. Работа состояла из двух частей, всего 26 заданий, включая сочинение. Для получения аттестата нужно набрать 24 балла, а для поступления в вуз — минимум 36. Результаты станут известны 25 июня.
О сохранении и защите русского языка сегодня говорили на фестивале «Великое русское слово», который открылся в Ялте в рамках международного Ливадийского форума. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на открытии фестиваля, назвала «дикостью» закрытие русских школ в ряде стран и осудила решение Молдавского конституционного суда, который 4 июня лишил русский язык статуса языка межнационального общения. Матвиенко заявила, что Россия не смирится с этим явлением и будет бороться с ним, используя все возможные инструменты.
И сегодня же, в день рождения Пушкина, больше 650 тысяч российских школьников писали ЕГЭ по русскому языку. Он входит в число обязательных. Работа состояла из двух частей, всего 26 заданий, включая сочинение. Для получения аттестата нужно набрать 24 балла, а для поступления в вуз — минимум 36. Результаты станут известны 25 июня.
Комментарии