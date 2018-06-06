    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным
    Медики объяснили, почему оставили женщину умирать на пороге больницы. Екатеринбург, больницы, медицина, расследование, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедики объяснили, почему оставили женщину умирать на пороге больницы

    Медики объяснили, почему оставили женщину умирать на пороге больницы

    3 комментария

    Медики объяснили, почему оставили женщину умирать на пороге больницы

    Медики объяснили, почему оставили женщину умирать на пороге больницы

      Прокуратура Екатеринбурга занялась проверкой громкой истории, которая возмутила весь город. Едва ли не на пороге центральной городской больницы умерла 60-летняя пациентка. Женщине стало плохо недалеко от приемного отделения, очевидцы побежали за помощью к врачам, но те оказались даже выйти на улицу.

      Когда после споров с сотрудниками больницы люди вызвали скорую, было уже поздно. Выяснилось, что женщина страдала онкологическим заболеванием, была пациенткой этой самой больницы и в этот день пришла туда на плановые процедуры.

      Видео с умирающей женщиной и отказавшимися помочь врачами сейчас изучают следователи. Возможно, в рамках расследования уголовного дела они смогут найти объяснение, почему медперсонал так отреагировал на просьбы очевидцев помочь умирающей на пороге больницы пациентке.

      У женщины рак гортани. В больницу она приходила на процедуру санации трубки, с помощью которой могла дышать. Выйдя от врача, почувствовала себя хуже, пыталась вернуться. Но дойти до кабинета не смогла.

      Даже сегодня за смерть пациента медики оправдываются большой нагрузкой.

      Медик: «Я не отказывалась, я была занята другим пациентом».

      Но на кадрах видно, что доктор была занята бумажной работой. Почему она оказалась важнее, выяснят правоохранители.

      Этот случай приведет к череде проверок в медицинском учреждении. Не исключено, что спасти женщину было невозможно, даже если бы врачи отреагировали оперативнее. У пациентки была четвертая стадии рака. Прокуроры выяснят, позволяло ли состояние женщины вообще отпускать ее домой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru