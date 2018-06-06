Медики объяснили, почему оставили женщину умирать на пороге больницы

Прокуратура Екатеринбурга занялась проверкой громкой истории, которая возмутила весь город. Едва ли не на пороге центральной городской больницы умерла
60-летняя пациентка. Женщине стало плохо недалеко от приемного отделения, очевидцы побежали за помощью к врачам, но те оказались даже выйти на улицу.
Когда после споров с сотрудниками больницы люди вызвали скорую, было уже поздно. Выяснилось, что женщина страдала онкологическим заболеванием, была пациенткой этой самой больницы и в этот день пришла туда на плановые процедуры.
Видео с умирающей женщиной и отказавшимися помочь врачами сейчас изучают следователи. Возможно, в рамках расследования уголовного дела они смогут найти объяснение, почему медперсонал так отреагировал на просьбы очевидцев помочь умирающей на пороге больницы пациентке.
У женщины рак гортани. В больницу она приходила на процедуру санации трубки, с помощью которой могла дышать. Выйдя от врача, почувствовала себя хуже, пыталась вернуться. Но дойти до кабинета не смогла.
Даже сегодня за смерть пациента медики оправдываются большой нагрузкой.
Медик: «Я не отказывалась, я была занята другим пациентом».
Но на кадрах видно, что доктор была занята бумажной работой. Почему она оказалась важнее, выяснят правоохранители.
Этот случай приведет к череде проверок в медицинском учреждении. Не исключено, что спасти женщину было невозможно, даже если бы врачи отреагировали оперативнее. У пациентки была четвертая стадии рака. Прокуроры выяснят, позволяло ли состояние женщины вообще отпускать ее домой.
Видео с умирающей женщиной и отказавшимися помочь врачами сейчас изучают следователи. Возможно, в рамках расследования уголовного дела они смогут найти объяснение, почему медперсонал так отреагировал на просьбы очевидцев помочь умирающей на пороге больницы пациентке.
У женщины рак гортани. В больницу она приходила на процедуру санации трубки, с помощью которой могла дышать. Выйдя от врача, почувствовала себя хуже, пыталась вернуться. Но дойти до кабинета не смогла.
Даже сегодня за смерть пациента медики оправдываются большой нагрузкой.
Медик: «Я не отказывалась, я была занята другим пациентом».
Но на кадрах видно, что доктор была занята бумажной работой. Почему она оказалась важнее, выяснят правоохранители.
Этот случай приведет к череде проверок в медицинском учреждении. Не исключено, что спасти женщину было невозможно, даже если бы врачи отреагировали оперативнее. У пациентки была четвертая стадии рака. Прокуроры выяснят, позволяло ли состояние женщины вообще отпускать ее домой.
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