Легковушка вылетела на тротуар в Смоленске и сбила 3 человек

Легковой автомобиль ВАЗ вылетел в Смоленске на тротуар после столкновения с иномаркой и сбил двух женщин и трехлетнюю девочку.

Как сообщает управление МВД по региону, авария произошла около 12:15 мск на перекрестке улицы Кирова и проспекта Гагарина.



Из сообщения УМВД по Смоленской области: «Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2109, при повороте направо совершил столкновение с автомашиной Audi 100, после чего не справился с управлением и выехал на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора».



По данным полиции, в результате ДТП пострадали девочка 2015 года рождения, ее мать, 1985 года рождения, и женщина 1981 года рождения. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.