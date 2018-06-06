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    Трамп забыл слова песни «Боже, храни Америку!». США, Трамп Дональд, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп забыл слова песни «Боже, храни Америку!»

    Трамп забыл слова песни «Боже, храни Америку!»

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    Трамп забыл слова песни «Боже, храни Америку!»

    Трамп забыл слова песни «Боже, храни Америку!»

      В прессе активно обсуждают новый конфуз с участием президента США Дональда Трампа.

      Хозяин Белого дома, похоже, забыл слова патриотической песни God Bless America («Боже, храни Америку!)». Как сообщает The Sun, Трамп начал петь первую сточку песни, но не смог закончить ее. Далее президент некоторое время стоял молча и распевал только фразу God Bless America.

      Это не первый раз, когда Трамп становится объектом насмешек. Полгода назад камера запечатлела, как он исполняет гимн The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звездами» — англ.). Отмечалось, что американский президент невпопад двигал губами, запинался и бормотал что-то непонятное.

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