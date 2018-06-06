В казанском супермаркете обвалились пол и потолок: видео

В Кировском районе Казани в магазине «Пятёрочка» на улице Дежнева произошло обрушение. ЧП попало на видео.

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О происшествии сообщили в соцсетях. В торговом помещении магазина провалился пол, а на складе обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал.



ЧП в супермаркете попало на видео. На записи слышно, что после ЧП в супермаркете сработала пожарная тревога. Также на кадрах видно, что несколько стеллажей свалились в провал. Автор ролика пытался покинуть магазин, но не смог выбраться сразу, так как в соседнем помещении прогнулся потолок.



Между тем, по данным местных СМИ, магазин, где произошло обрушение, закрыт на ремонт, а в экстренные службы Казани сообщений о ЧП не поступало.