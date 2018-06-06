Российский миллиардер подаст в суд на британскую таможню из-за пропажи экпонатов

В центре громкого международного скандала оказался российский миллиардер, владелец самого дорогого в мире яйца Фаберже. Александр Иванов обвиняет британских таможенников в краже и вандализме и уже написал соответствующее заявление в МВД Соединенного королевства.

Российский олигарх, владелец музея Фаберже в Германии и обладатель самого дорогого в мире ювелирного яйца намерен наказать тех, у кого поднялась рука на дело всей его жизни. Он уверен: в Лондоне был разработан настоящий план по захвату его частной коллекции. Несколько предметов из сокровищницы испортили. А часть пустили с молотка. Он подал заявление в МВД Великобритании и намерен засудить местную таможню.



Александр Иванов, миллиардер: «Как сейчас стало известно благодаря немецкой прокуратуре, Великобритания разработала план под названием „Данте“, и поставлена задача конфисковать музей Фаберже в пользу Великобритании. Для этого была устроена такая провокация. Руководил этой операцией сотрудник британских спецслужб, находящийся под дипломатическим прикрытием. Но у них ничего не получилось».



История эта давно минувших дней только сейчас заиграла новыми гранями. Пять лет назад Иванов приобрел на аукционах в Британии партию предметов, принадлежавших Карлу Фаберже. Перевозкой занимался директор его музея. Неожиданно того задержали в аэропорту Хитроу. Позже самого коллекционера обвинили в контрабанде и отмывании денег. В его личном музее прошли обыски. На суды ушло пять лет. В итоге обвинения с миллиардера сняли, а коллекцию разрешили вернуть. И вот уж случай, когда богатые тоже плачут: некоторые раритеты, оказалось, за время тяжбы исчезли. Среди пропавших экспонатов — бюст императора Николая II и альбом Павла Овчинникова с серебряной обложкой.



Оказалось, что лоты невероятной дороговизны продали якобы на аукционе Государственного управления Великобритании по налоговым и таможенным сборам. Как это вообще возможно — без ведома владельца — остается загадкой.



Александр Иванов: «На мой вопрос, как же вы могли продать, они сказали: раз вещи конфискованы, значит, вы заранее виноваты и мы в казну Великобритании решили заработать, и наиболее ценные вещи взяли и продали».



За хранение драгоценностей Иванову выписали чек на тысячу фунтов. И эти деньги он тоже намерен отсудить. Ведь некоторые предметы вернулись к владельцу побитыми. Например, у трости Карла Фаберже отколота ручка из горного хрусталя. Пострадали и некоторые камнерезные изделия.



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