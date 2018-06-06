Корабль «Союз МС-09» отправился к МКС с Байконура

#СоюзМС09: 14.21.29 → третья ступень отделилась. Корабль успешно выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Сергей Прокопьев, @Astro_Alex и @AstroSerena на пути к МКС! Стыковка — 8 июня!

//#SoyuzMS09: Third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-09 spacecraft! pic.twitter.com/SFNL04p692 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 июня 2018 г.

Запуск состоялся в 14:12 мск. Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-09» отправилась с первой стартовой площадки Байконура.На борту корабля, который отправился к Международной космической станции, находятся три человека: российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты NASA Серена Ауньон и Европейского космического агентства Александр Герст.«Союз МС-09» отделился от третьей ступени ракеты-носителя через девять минут после запуска. Автономный полет корабля к МКС пройдет по двухсуточной системе. Российский космонавт и его иностранные коллеги прибудут к станции 8 июня, стыковка запланирована на 16:07 мск.Новый экипаж пробудет на МКС 187 суток. Им предстоит работа с грузовыми кораблями «Прогресс МС» и американскими Dragon, а также ряд научных прикладных исследований и выходы в открытый космос.За запуском наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер, посол США в РФ Джон Хантсман и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.