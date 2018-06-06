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    Корабль «Союз МС-09» отправился к МКС с Байконура. Байконур, МКС, Роскосмос, запуски ракет, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорабль «Союз МС-09» отправился к МКС с Байконура

    Корабль «Союз МС-09» отправился к МКС с Байконура

    2 комментария
    • Фото: roscosmos /vk.com
    Корабль «Союз <nobr>МС-09»</nobr> отправился к МКС с Байконура

    Корабль «Союз МС-09» отправился к МКС с Байконура

    Корабль «Союз <nobr>МС-09»</nobr> отправился к МКС с Байконура
    • Фото: roscosmos /vk.com

      • Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с Байконура. Она вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-09», на борту которого находится российский космонавт, а также астронавты из США и Германии.

      Запуск состоялся в 14:12 мск. Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-09» отправилась с первой стартовой площадки Байконура.

      На борту корабля, который отправился к Международной космической станции, находятся три человека: российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты NASA Серена Ауньон и Европейского космического агентства Александр Герст.

      «Союз МС-09» отделился от третьей ступени ракеты-носителя через девять минут после запуска. Автономный полет корабля к МКС пройдет по двухсуточной системе. Российский космонавт и его иностранные коллеги прибудут к станции 8 июня, стыковка запланирована на 16:07 мск.

      Новый экипаж пробудет на МКС 187 суток. Им предстоит работа с грузовыми кораблями «Прогресс МС» и американскими Dragon, а также ряд научных прикладных исследований и выходы в открытый космос.




      За запуском наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер, посол США в РФ Джон Хантсман и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

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