Допустившая убийство экс-сотрудница полиции Орла объяснила свой поступок опытом

Громкое дело об убийстве
35-летней жительницы Орла снова рассматривается в суде. На этот раз процесс начался над бывшим участковым Натальей Башкатовой, которая, по материалам дела, не отреагировала на мольбу о помощи. Жертва домашнего насилия сообщила ей о том, что смертельно боится сожителя и просила защитить, но сотрудница полиции заявила, что примет меры только в случае убийства.
Бывший участковый полиции Наталья Башкатова — последняя, кто разговаривал с Яной Савчук, убитой в ноябре 2016 года. Тогда на пульт дежурного отдела полиции поступил звонок. Испуганный и взволнованный женский голос сообщил об угрозе убийством и просил о помощи. На вызов выехала Башкатова. О том, что происходило дальше, рассказывают звуковые файлы, сохранившиеся в телефоне погибшей. Ее диалог с сотрудницей полиции шокирует.
Яна Савчук на записи: «Вы отказываетесь принимать у меня заявление?»
Наталья Башкатова на записи: «Я отказываюсь. Если он вас убьет, мы обязательно приедем, труп опишем, не переживайте».
Так и получилось. Яну Савчук сожитель забил до смерти. Диктофонная запись этого разговора и стала главной уликой в деле о халатности экс-полицейского.
Свою вину Наталья Башкатова признала частично. По ее словам, дело тут вовсе не в преступном равнодушии, а в профессиональном опыте. Мол, за годы службы в органах, убедилась: девять из десяти заявлений о домашнем насилии на следующий день забирают, а крайним остается участковый.
Но отец убитой уверен: Башкатова могла предотвратить трагедию. Во-первых, она знала, что Андрей Бочков ранее судим и недавно вышел на свободу. А во-вторых, видела, что настроен он был решительно, но почему-то так и не вызвала подмогу, чтобы буяна арестовали хотя бы на сутки.
Сергей Локтев, адвокат потерпевших: «Мы не услышали ни извинений, ни попыток загладить ситуацию со стороны обвиняемой».
Андрей Бочков, по вине которого погибла Яна, уже отбывает наказание. Он получил 13 лет колонии строгого режима за убийство возлюбленной. А вот дело экс-участкового сегодня вернули следствию. Это значит, статью «Халатность», которую вменяют Башкатовой сейчас, могут изменить на более тяжкую.
Яна Савчук на записи: «Вы отказываетесь принимать у меня заявление?»
Наталья Башкатова на записи: «Я отказываюсь. Если он вас убьет, мы обязательно приедем, труп опишем, не переживайте».
Так и получилось. Яну Савчук сожитель забил до смерти. Диктофонная запись этого разговора и стала главной уликой в деле о халатности экс-полицейского.
Свою вину Наталья Башкатова признала частично. По ее словам, дело тут вовсе не в преступном равнодушии, а в профессиональном опыте. Мол, за годы службы в органах, убедилась: девять из десяти заявлений о домашнем насилии на следующий день забирают, а крайним остается участковый.
Но отец убитой уверен: Башкатова могла предотвратить трагедию. Во-первых, она знала, что Андрей Бочков ранее судим и недавно вышел на свободу. А во-вторых, видела, что настроен он был решительно, но почему-то так и не вызвала подмогу, чтобы буяна арестовали хотя бы на сутки.
Сергей Локтев, адвокат потерпевших: «Мы не услышали ни извинений, ни попыток загладить ситуацию со стороны обвиняемой».
Андрей Бочков, по вине которого погибла Яна, уже отбывает наказание. Он получил 13 лет колонии строгого режима за убийство возлюбленной. А вот дело экс-участкового сегодня вернули следствию. Это значит, статью «Халатность», которую вменяют Башкатовой сейчас, могут изменить на более тяжкую.
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