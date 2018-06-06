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    Экспертиза подтвердила халатность экс-руководства кемеровского МЧС

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Патрин
    Экспертиза подтвердила халатность <nobr>экс-руководства</nobr> кемеровского МЧС

    Экспертиза подтвердила халатность экс-руководства кемеровского МЧС

    Экспертиза подтвердила халатность <nobr>экс-руководства</nobr> кемеровского МЧС
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Патрин

    • Следствие опровергло невиновность бывших руководителей кемеровского МЧС Александра Мамонтова и Григория Терентьева, которые являются фигурантами резонансного дела о гибели 60 людей при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

    Как сообщила представитель Следственного комитета, были получены результаты правовой экспертизы, которая подтверждает халатность Мамантова и Терентьева.

    Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «Что касается обвиняемых Мамонтова и Терентьева, которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС России, следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы. Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности».

    Также сегодня стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сотрудников контролирующих органов на коррупцию в связи с пожаром в «Зимней вишне», сообщает РИА Новости.

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    Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Мамонтов и экс-начальник отдела надзора управления МЧС по городу Кемерово Терентьев обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

    смотретьНачальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
    Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области задержали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
    По версии следствия, обвиняемые не запланировали и не провели в 2017 и 2018 годах противопожарную проверку в ТЦ, где 25 марта при пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети. Мамонтов также обвиняется в растрате на сумму более 1,8 миллиона рублей.

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