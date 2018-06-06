В Испании обокрали дом футболиста Пике и певицы Шакиры

В испанском городе
Эсплугес-де-Льобрегат обокрали дом футболиста Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры.
Воры похитили из дома знаменитой пары часы и драгоценности. По данным издания Marca, преступники действовали профессионально и не оставили никаких следов, которые помогли бы полиции выйти на них.
В правоохранительные органы обратились родители защитника «Барселоны» и сборной Испании. Так как сам Жерар Пике находится в расположении национальной команды Испании, а Шакира — гастролях в Германии, оценивать ущерб и составлять список пропавших вещей будут родственники футболиста.
В правоохранительные органы обратились родители защитника «Барселоны» и сборной Испании. Так как сам Жерар Пике находится в расположении национальной команды Испании, а Шакира — гастролях в Германии, оценивать ущерб и составлять список пропавших вещей будут родственники футболиста.
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