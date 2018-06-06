Под Воронежем женщина и ребенок насмерть отравились водой из колодца

Шокирующие результаты медицинской экспертизы по делу о гибели многодетной женщины и ее младшего ребенка в Воронежской области заставили следователей привлечь к работе опытных химиков и экологов. Врачи выяснили, что причиной смертельного отравления оказалась вода из колодца. В ней обнаружили мышьяк — его содержание в 135 раз превышало норму.

Сергей Коптелов потерял одновременно жену и 5-месячную дочь. Он признается — сейчас нельзя опускать руки, ведь двое его детей после отравления водой все еще остаются в больнице в тяжелом состоянии.



А пока медики борются за жизни малышей, сыщики пытаются выяснить, как в колодец, которым семья пользовалась много лет, попал мышьяк, да еще и в таком количестве. В 135 раз, согласно заключению экспертов, была превышена норма отравляющего вещества в источнике. Чудом не пострадал только Сергей.



Сергей Коптелов: «Они постоянно были дома, они и пили больше воду. А я на работе постоянно, и не получалось ее в большом количестве употреблять».



Первым делом специалисты взяли пробы воды и почвы в поселке, чтобы понять, не угрожает ли опасность другим жителям. А стражи порядка тем временем отрабатывают версии произошедшего. Сейчас их несколько. По одной из них, яд мог оказаться в воде после обработки сельхозугодий химическими препаратами. По крайней мере, именно так чиновники объяснили отравление 20 человек, которое произошло в этом же поселке почти 40 лет назад. В том же колодце тоже был обнаружен мышьяк.



Тогда все пострадавшие выжили, и о страшной истории через какое-то время забыли. Коптеловы же, которые переехали в поселок несколько лет назад, о дурной славе колодца не знали, да и доступ к источнику был открыт. Впрочем, если 40 лет назад версия об отравленной химикатами почве выглядела правдоподобно, то сейчас, говорят местные жители, вызывает сомнения. Хотя бы потому, что на этих полях давно уже ничего не выращивают.



Что же на самом деле произошло в поселке под Воронежем и как ядовитое вещество снова оказалось в колодце, предстоит выяснить стражам порядка. По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело. Люди тем временем требуют избавить их навсегда от опасного источника.