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    На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро. вулканы, реки и озера, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро

    На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро

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    На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро

    На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро

    На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро

      С начала мая на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к району Капохо.

      Людей сразу эвакуировали, но несколько жителей отказались покидать свои дома. Теперь их пришлось спасать с помощью вертолетов.

      Лава извергается из вулкана и трещин в земле на 50 метров в высоту и протекает через весь остров, на территории горят леса и дороги, уничтожена электростанция. В конце мая потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции и образованию токсичных облаков.

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