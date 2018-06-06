На Гавайях потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили озеро

С начала мая на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Потоки лавы уничтожили озеро Грин и окончательно отрезали дорогу к району Капохо.
Людей сразу эвакуировали, но несколько жителей отказались покидать свои дома. Теперь их пришлось спасать с помощью вертолетов.
Лава извергается из вулкана и трещин в земле на 50 метров в высоту и протекает через весь остров, на территории горят леса и дороги, уничтожена электростанция. В конце мая потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции и образованию токсичных облаков.
Лава извергается из вулкана и трещин в земле на 50 метров в высоту и протекает через весь остров, на территории горят леса и дороги, уничтожена электростанция. В конце мая потоки лавы достигли Тихого океана, попадание раскаленной породы в соленую морскую воду привело к химической реакции и образованию токсичных облаков.
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