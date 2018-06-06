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    В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго. Латинская Америка, вулканы, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго

    В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго

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    В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго

    В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго

      Активность вулкана снова нарастает и людей может накрыть грязевыми потоками, выбросами пепла и ядовитого газа. Зону бедствия уже покинули спасатели и медики.

      Жертвами Фуэго, по последним данным, стали 75 человек, около 200 числятся пропавшими без вести.

      Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом, о судьбе многих жителей до сих пор ничего не известно. Но и там находят выживших.
      Маленькую девочку и ее родителей спасатели вытащили из-под обломков дома. По словам полиции, сейчас они находятся в госпитале и их жизням ничего не угрожает.

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