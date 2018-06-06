Оскар Кучера расскажет о главной женщине своей жизни в студии «Секрета на миллион»

Новым звездным гостем программы «Секрет на миллион» станет известный актер и соведущий Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» Оскар Кучера.
Популярный артист откровенно расскажет о двух неудачных браках. Признается, почему с женой-актрисой он прожил всего три месяца и чем его не устроила королева красоты. Также он откровенно ответит на вопрос о том, сможет ли он когда-нибудь простить бывшей жене запрет на общение с ребенком в течение трех лет.
Телезрители узнают историю безумной любви Оскара и Юли, которую он считает женщиной всей своей жизни. Он влюбился в нее с первого взгляда, но женился на другой. Возлюбленная актера два года скрывала их общего ребенка — сына Сашу.
Кучера расскажет и о том, как стихийное бедствие разрушило его загородный дом, сообщит, в какую сумму он оценивает материальный ущерб и почему подал в суд на строителей. Из-за произошедшего он уже пять лет живет в съемной квартире, но готовится отпраздновать новоселье. Пригласит ли Оскар Кучера в гости родную сестру?
Ответ на этот вопрос и подробности откровений артиста — в программе «Секрет на миллион» в субботу, 9 июня, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Телезрители узнают историю безумной любви Оскара и Юли, которую он считает женщиной всей своей жизни. Он влюбился в нее с первого взгляда, но женился на другой. Возлюбленная актера два года скрывала их общего ребенка — сына Сашу.
Кучера расскажет и о том, как стихийное бедствие разрушило его загородный дом, сообщит, в какую сумму он оценивает материальный ущерб и почему подал в суд на строителей. Из-за произошедшего он уже пять лет живет в съемной квартире, но готовится отпраздновать новоселье. Пригласит ли Оскар Кучера в гости родную сестру?
Ответ на этот вопрос и подробности откровений артиста — в программе «Секрет на миллион» в субботу, 9 июня, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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