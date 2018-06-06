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    Россия внесла в черный список ряд «русофобски настроенных» граждан Эстонии

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    Россия внесла в черный список ряд «русофобски настроенных» граждан Эстонии

    Россия внесла в черный список ряд «русофобски настроенных» граждан Эстонии

    Россия не оставит недружественные акты со стороны прибалтийских стран без должного ответа. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, комментируя введение санкций в отношении ряда российских граждан.

    Кожин напомнил, что 29 марта Эстония ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого «списка Магнитского».

    Артём Кожин: «В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии».

    Также послу было заявлено о том, что решение Таллина свидетельствует о продолжении «откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям».

    Кроме этого, Кожин напомнил, что ранее Москва ответила на аналогичный шаг властей Литвы. Он пообещал, что меры будут приняты и в отношении Латвии, которая присоединилась «к этой провокационной антироссийской линии».

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