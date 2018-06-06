    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным
    Собянин открыл движение по Боровскому шоссе у строящегося метро. Москва, Собянин Сергей, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСобянин открыл движение по Боровскому шоссе у строящегося метро

    Собянин открыл движение по Боровскому шоссе у строящегося метро

    комментировать

    Собянин открыл движение по Боровскому шоссе у строящегося метро

    Собянин открыл движение по Боровскому шоссе у строящегося метро

      Московское метро продлят до аэропорта Внуково. Об этом на открытии движения на участке Боровского шоссе рассказал Сергей Собянин.

      Участок от улицы Шолохова до улицы Чоботовской был ограничен из-за прокладки станции «Новопеределкино». Теперь — это шесть полос движения, из них две для общественного транспорта.

      Для удобства пассажиров остановки автобусов оборудованы совсем рядом со входом в метро.

      На дублерах Боровского шоссе появятся наземные пешеходные переходы к станции «Новопеределкино». Завершить все работы планируется до конца июня.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru