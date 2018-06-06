Собянин открыл движение по Боровскому шоссе у строящегося метро

Московское метро продлят до аэропорта Внуково. Об этом на открытии движения на участке Боровского шоссе рассказал Сергей Собянин.

Участок от улицы Шолохова до улицы Чоботовской был ограничен из-за прокладки станции «Новопеределкино». Теперь — это шесть полос движения, из них две для общественного транспорта.



Для удобства пассажиров остановки автобусов оборудованы совсем рядом со входом в метро.



На дублерах Боровского шоссе появятся наземные пешеходные переходы к станции «Новопеределкино». Завершить все работы планируется до конца июня.