В Оренбурге у семьи с детьми отобрали квартиру из-за ошибки чиновников

В крайне запутанном квартирном вопросе пытаются разобраться юристы в Оренбурге. Местные власти выселяют семью с детьми в комнату в общежитии. И все из-за ошибки самих чиновников. Сначала они, как и положено, предоставили обитателям аварийного жилья новую квартиру. Счастливые новоселы успели сделать ремонт, но тут ключи от жилплощади отобрали.

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Оренбург

Двухэтажный купеческий дом в центре Оренбурга находится в распоряжении семьи Ивановых. Но эта роскошь каждый день угрожает их жизни. Дом с полуторавековой историей был признан аварийным. Остальные семь квартир давно расселили. Одни Ивановы остались без жилья.



Они переехали к родному дяде Юрия Иванова, чтобы ухаживать за пожилым родственником. Своими силами супруги переделали помещение без удобств в комфортную квартиру. После смерти дяди долго выплачивали старые долги за коммунальные услуги. Получили прописку и заключили договор соцнайма на год. Спустя несколько лет дом начали расселять, и Ивановым, как и всем остальным, сказали собирать чемоданы.



В прошлом году Ивановых вызвали в администрацию, дали ключи от новой квартиры. На радостях новоселы начали делать ремонт, поставили перегородку, чтобы у детей была своя комната. Но спустя три месяца ключи попросили вернуть. В администрации говорят: произошла ошибка. Оказывается, договор соцнайма с Ивановыми власти не продлили. А значит, на расселение семья и претендовать не могла. Между тем в новой квартире недавно закончился ремонт, вложено около ста тысяч рублей. Но если суд будет проигран, придется все переделывать обратно. За свой счет.



Они вернулись назад, в аварийный дом. Но и оттуда их пытаются выселить через суд. Взамен предлагают комнату 8 метров в бывшем общежитии. Почему произошла такая путаница, теперь уже никто не знает. Руководство и специалисты управления жилищной политики сменились. Сейчас Ивановы вместе с юристом пытаются доказать, что их без вины выставили виноватыми.



Подробности — в видеоматериале.