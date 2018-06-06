Поезд столкнулся со стадом овец в Германии: 45 животных погибли

Поезд регионального сообщения столкнулся со стадом овец в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг , 45 животных погибли.

Как сообщила федеральная полиция в городе Констанц, инцидент произошел в ночь на среду на участке железной дороги недалеко от границы со Швейцарией. На момент столкновения в поезде находились четверо пассажиров, никто из них не пострадал. По предварительным данным, машинист тоже остался навредим.



Участок путей был полностью перекрыт до 6:00 по местному времени (7:00 мск). Как овцы попали на железную дорогу, пока неизвестно, полиция ведет расследование. Как сообщила газета Sudkurier со ссылкой на полицию, около 150 овец неизвестным образом освободились из своего загона и вышли на железнодорожные пути.



Это не единичный случай травмирования животных транспортом в Германии. В ноябре 2017 года сообщалось, что в районе Берлина высокоскоростной поезд ICE столкнулся со стадом кабанов, из-за чего не смог продолжить движение. В аналогичную ситуацию в марте 2017 года попал поезд в Армении, где под колесами состава погибло более 100 овец.