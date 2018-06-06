Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила украинскому президенту Петру Порошенко устроить дуэль, а в качестве оружия выбрать диктант по русскому языку.
Маргарита Симоньян: «Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового Fakenews».
В качестве форы она предложила «выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».
После интервью испанской газете между Порошенко и Симоньян вспыхнула словесная перепалка. Испанский журналист во время беседы заявил украинскому президенту, что после победы Владимира Путина на выборах президента РФ Симоньян поздравила российского лидера, назвав «вождем». В ответ на это президент Украины заявил: «Я полагаю также, что глава RT знала, что термин „вождь“» в русском языке означает «фюрер». Порошенко добавил, что «не надо верить российским СМИ». Симоньян, в свою очередь, посоветовала лидеру Незалежной не учить ее русскому языку.
Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 июня 2018 г.
Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. https://t.co/NGdqtInEq0
В качестве форы она предложила «выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».
После интервью испанской газете между Порошенко и Симоньян вспыхнула словесная перепалка. Испанский журналист во время беседы заявил украинскому президенту, что после победы Владимира Путина на выборах президента РФ Симоньян поздравила российского лидера, назвав «вождем». В ответ на это президент Украины заявил: «Я полагаю также, что глава RT знала, что термин „вождь“» в русском языке означает «фюрер». Порошенко добавил, что «не надо верить российским СМИ». Симоньян, в свою очередь, посоветовала лидеру Незалежной не учить ее русскому языку.
’Она не могла не знать, что слово вождь на русском языке означает ’фюрер’— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 июня 2018 г.
Фюрер краснокожих, например.
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