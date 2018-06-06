    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

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    Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

    Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

    Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила украинскому президенту Петру Порошенко устроить дуэль, а в качестве оружия выбрать диктант по русскому языку.

    Маргарита Симоньян: «Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового Fakenews».




    В качестве форы она предложила «выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».

    После интервью испанской газете между Порошенко и Симоньян вспыхнула словесная перепалка. Испанский журналист во время беседы заявил украинскому президенту, что после победы Владимира Путина на выборах президента РФ Симоньян поздравила российского лидера, назвав «вождем». В ответ на это президент Украины заявил: «Я полагаю также, что глава RT знала, что термин „вождь“» в русском языке означает «фюрер». Порошенко добавил, что «не надо верить российским СМИ». Симоньян, в свою очередь, посоветовала лидеру Незалежной не учить ее русскому языку.


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