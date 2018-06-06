Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку.



Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. https://t.co/NGdqtInEq0