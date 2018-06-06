Балкон рухнул на молодого человека в Нижнем Тагиле

Следственные органы Свердловской области организовали проверку после того, как на молодого человека в Нижнем Тагиле обрушилась часть балкона жилого дома.

По информации регионального управления СК РФ, инцидент произошел накануне вечером на Газетной улице. На молодого человека 1999 года рождения упал бетонный фрагмент балкона. По данному факту проводится проверка.



По данным СК, у молодого человека поверхностная рана головы, вызвавшая обильное кровотечение. Приехавшая на место скорая помощь госпитализировала пострадавшего в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.



К проверке инцидента подключилась и прокуратура. Сотрудники ведомства дадут оценку эксплуатации многоквартирного дома управляющей организацией и установят, проводился ли в доме ремонт.