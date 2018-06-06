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    «Антонов» заявил о неспособности России производить Ан-124

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    «Антонов» заявил о неспособности России производить Ан-124

    «Антонов» заявил о неспособности России производить <nobr>Ан-124</nobr>

    Украинское ГП «Антонов» считает, что в России невозможно наладить производство самолета Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Согласно сообщению, всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции самолета обладает только разработчик.

    Из сообщения пресс-службы: «Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой „Антонов“ без участия ГП „Антонов“ невозможно».

    Ранее в комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации заявили, что в России могут модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Как подчеркнул член комиссии Юрий Сытник, изменения будут столь существенными, что речь пойдет уже о новом самолете и новом бренде.

    Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Он является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.

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