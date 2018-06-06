На учениях в Крыму военные отразили «ракетный удар с моря»

В Крыму стартовали совместные учения
4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и общевойсковых соединений.
В маневрах участвуют около шести тысяч военных, а также задействовано порядка 100 самолетов и вертолетов, передает РИА Новости.
В ходе учений военные обнаружили корабельную группировку условного противника, которая готовила «массированный ракетный удар» по стратегическим важным объектам полуострова.
В результате зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» отразили «ракетный удар с моря», а береговые комплексы «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника при поддержке с воздуха истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34.
Вадим Астафьев, начальник пресс-службы ЮВО: «Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов С- 400 отработали оперативную смену стартовой позиции. На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400».
Учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковника Александра Дворникова.
В ходе учений военные обнаружили корабельную группировку условного противника, которая готовила «массированный ракетный удар» по стратегическим важным объектам полуострова.
В результате зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» отразили «ракетный удар с моря», а береговые комплексы «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника при поддержке с воздуха истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34.
Вадим Астафьев, начальник пресс-службы ЮВО: «Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов С- 400 отработали оперативную смену стартовой позиции. На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400».
Учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковника Александра Дворникова.
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