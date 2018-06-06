В Иркутске отправили под домашний арест техдиректора развлекательного центра, где дети получили ожоги

Кировский суд Иркутска избрал меру пресечения сотруднику
научно-развлекательного центра, где во время химических опытов пострадали восемь детей.
Решение о домашнем аресте до 31 июля вынесено в отношении Олега Соболева, технического директора компании, которая организовала детский праздник в научно-развлекательном центре «Гравитация» в ТРЦ «КомсоМОЛЛ».
Сам 53-летний Соболев на суде отказался от дачи показаний, однако пояснил, что готов компенсировать вред пострадавшим.
По данным следователей, Соболев покупал реагенты, которые в итоге воспламенились, в результате чего восемь детей получили ожоги. Он также был ответственным за пожарную безопасность, сообщает «Интерфакс».
Напомним, восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами после ЧП в научно-развлекательном центре «Гравитация», находящемся в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». По данным следствия, 1 июня во время демонстрации химических опытов использовались жидкий азот, электричество и реактивы, в какой-то момент произошла вспышка. Сидевшие в первом ряду дети получили ожоги. Возбуждено уголовное дело.
Сам 53-летний Соболев на суде отказался от дачи показаний, однако пояснил, что готов компенсировать вред пострадавшим.
По данным следователей, Соболев покупал реагенты, которые в итоге воспламенились, в результате чего восемь детей получили ожоги. Он также был ответственным за пожарную безопасность, сообщает «Интерфакс».
Напомним, восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами после ЧП в научно-развлекательном центре «Гравитация», находящемся в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». По данным следствия, 1 июня во время демонстрации химических опытов использовались жидкий азот, электричество и реактивы, в какой-то момент произошла вспышка. Сидевшие в первом ряду дети получили ожоги. Возбуждено уголовное дело.
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