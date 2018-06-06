Права с 16 лет: в правительстве разработали новый план развития детских автошкол

Возможно, совсем скоро школьники смогут сдавать по выбору ЕГЭ в автошколах. В министерстве образования разработали новый старый план: выдавать водительские права с 16 лет, как это было в Советском Союзе.

C самого детства Егор мечтал сесть за руль. В 14 лет начал изучать ПДД, а через год уже знал тонкости управления автомобилем на механике. Сейчас Егору 16, и в правилах он разбирается получше некоторых взрослых. Для тех ребят, кто как Егор, хочет поскорее научиться водить, существуют юношеские автошколы. Они обучают по специальным программам, рассчитанным на несколько лет.



Проблемой безопасности на дорогах и воспитанием ответственных водителей озаботились и в министерстве образования — там разработали новый план развития детских автошкол. Возможно, кому-то они помогут и с выбором будущей профессии.



Лариса Фальковская, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства образования и науки: «Юношеские автомобильные школы — это как раз тот мостик, который дает ребенку возможность профильно заниматься, если он проявляет интерес именно к автомобилям, к этой тематике, чтобы потом, возможно, он и свою жизнь, и профессию связал с этим направлением».



Однако пользоваться водительскими умениями до 18 лет школьники все равно не смогут. В последнее время звучат инициативы по внедрению юношеских прав, но реализовать их пока невозможно.



Александр Ачкасов, председатель правления Союза автошкол: «Если мы даже введем с 16 до 18 лет юношеские права, то нам надо будет внести изменения в очень большое количество законов, чтобы это случилось».



Такая практика существовала во времена Советского Союза. Подростки могли в 16 лет получить права и два года ездить по городу в присутствии взрослого. Сегодня в России самое раннее, что можно сделать, — это сдать экзамены на водительское удостоверение в 17. Но выдадут его все равно только после совершеннолетия.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Никиты Молодницкого.