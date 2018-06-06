Ребенка из России госпитализировали на Кипре после падения в бассейн

Четырехлетний мальчик из России, отдыхавший с семьей на Кипре, госпитализирован в Никосии после падения в плавательный бассейн.
Как сообщила газета Cyprus Mail, медики оценивают его состояние как тяжелое. По данным издания, ребенок упал в бассейн рядом с домом, где отдыхала его семья, когда взрослых не было поблизости.
Инцидент произошел в населенном пункте Перистерона (в 50 км к западу от Никосии). Родители оказали ребенку первую помощь, после чего его отвезли в местный медицинский центр, затем в больницу города Пафос, а оттуда транспортировали на вертолете в Никосию.
Инцидент произошел в населенном пункте Перистерона (в 50 км к западу от Никосии). Родители оказали ребенку первую помощь, после чего его отвезли в местный медицинский центр, затем в больницу города Пафос, а оттуда транспортировали на вертолете в Никосию.
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