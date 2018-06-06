«Русский национальный банк» лишился лицензии

Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Русский национальный банк», зарегистрированного в Ростове-на-Дону . Согласно данным отчетности, кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе РФ.

Решение об отзыве лицензии в ЦБ объяснили тем, что «Русский национальный банк» не исполнял федеральные законы, нормативные акты Банка России, и в отношении организации не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе ограничения на привлечение вкладов населения.



Бизнес-модель «Русского национального банка», по данным регулятора, была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников.



ЦБ РФ: «Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков с целью формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».



«Русский Национальный Банк» — участник системы страхования вкладов. Выплаты компенсаций его клиентам начнутся не позднее чем через две недели.