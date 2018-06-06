    Во Внуково встретили прилетевшую на ЧМ сборную Ирана. спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Внуково встретили прилетевшую на ЧМ сборную Ирана

    Во Внуково встретили прилетевшую на ЧМ сборную Ирана

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    Во Внуково встретили прилетевшую на ЧМ сборную Ирана

    Во Внуково встретили прилетевшую на ЧМ сборную Ирана

      В Россию начали прилетать команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу. В аэропорту Внуково встретили сборную Ирана.

      Перед началом мирового первенства иранцам предстоит провести в Москве товарищескую встречу с Литвой — матч пройдет 8 июня. А первый групповой матч уже в рамках чемпионата мира Иран проведет в Санкт-Петербурге 15 июня. Соперником станет сборная Марокко.

      Жить и тренироваться команда Ирана будет в Подмосковье.

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