Во Внуково встретили прилетевшую на ЧМ сборную Ирана

В Россию начали прилетать команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу. В аэропорту Внуково встретили сборную Ирана.

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Перед началом мирового первенства иранцам предстоит провести в Москве товарищескую встречу с Литвой — матч пройдет 8 июня. А первый групповой матч уже в рамках чемпионата мира Иран проведет в Санкт-Петербурге 15 июня. Соперником станет сборная Марокко.



Жить и тренироваться команда Ирана будет в Подмосковье.



