Путин: Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет

Россия и российский народ всегда выберут суверенитет, заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая перед встречей с Си Цзиньпином. Переговоры в Циндао намечены на 8 июня.

Владимир Путин, президент РФ: «Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое».



Путин также выразил уверенность, что и китайский народ сделает аналогичный выбор.



Владимир Путин: «Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует».



Путин также подчеркнул, что у России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни людей.