    Москвичей 6 июня ждет осенняя погода

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    Москвичей 6 июня ждет осенняя погода

    Москвичей 6 июня ждет осенняя погода

    В среду, 6 июня, в Москве температура воздуха не поднимется выше 15 градусов тепла, это соответствует показателям сентября.

    Также, по данным центра погоды «Фобос», сегодня ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.

    Центр погоды «Фобос»: «Сегодня в тылу циклона похолодание в столичном регионе усилится, без небольших локальных дождей дело не обойдется, температурный фон окажется на 8–9 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям второй декады сентября».

    Потепление прогнозируется в столичном регионе только к концу недели. Так, по словам синоптиков, в пятницу и субботу в Москве температура воздуха поднимется до 20 градусов.

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