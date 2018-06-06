Москвичей 6 июня ждет осенняя погода

В среду, 6 июня, в Москве температура воздуха не поднимется выше 15 градусов тепла, это соответствует показателям сентября.
Также, по данным центра погоды «Фобос», сегодня ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер.
Центр погоды «Фобос»: «Сегодня в тылу циклона похолодание в столичном регионе усилится, без небольших локальных дождей дело не обойдется, температурный фон окажется на 8–9 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям второй декады сентября».
Потепление прогнозируется в столичном регионе только к концу недели. Так, по словам синоптиков, в пятницу и субботу в Москве температура воздуха поднимется до 20 градусов.
Центр погоды «Фобос»: «Сегодня в тылу циклона похолодание в столичном регионе усилится, без небольших локальных дождей дело не обойдется, температурный фон окажется на 8–9 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям второй декады сентября».
Потепление прогнозируется в столичном регионе только к концу недели. Так, по словам синоптиков, в пятницу и субботу в Москве температура воздуха поднимется до 20 градусов.
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