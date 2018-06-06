650 тысяч российских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

У российских школьников ответственный день. Им предстоит вспомнить все правила русского языка. ЕГЭ по этому предмету сдают около 650 тысяч человек.

Это самый массовый и один из двух обязательных экзаменов для получения аттестата. Результаты потребуются для поступления в любой ВУЗ. В этом году заданий на одно больше — 26: кроме тестовой части необходимо написать еще и сочинение.



На экзамен отводится, как и прежде, три с половиной часа. Итоги станут известны не позднее 25 июня.



Еще один массовый экзамен пройдет 14 июня: в этот день выпускники будут сдавать самый популярный ЕГЭ по выбору — обществознание.

