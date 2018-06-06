Путин пообещал продолжить либерализацию законов в сфере предпринимательства

Россия продолжит либерализацию законодательства в сфере предпринимательства. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с российскими и австрийскими бизнесменами в Вене.
Речь идет о снижении административной и налоговой нагрузки на бизнес, совершенствовании финансово-кредитной и банковской систем.
Владимир Путин, президент РФ: «Со своей стороны будем и далее делать все необходимое для того, чтобы иностранный, в том числе и австрийский бизнес чувствовал себя на российском рынке комфортно».
Форум посетили канцлер и президент Австрии. В центре внимания оказались совместные крупные проекты, в том числе в сфере энергетики. По словам российского лидера, во многом именно сотрудничество Москвы и Вены обеспечивает энергобезопасность Европы. Наши страны готовы сделать в этом направлении и новый шаг.
Владимир Путин: «Мы заинтересованы в углублении и расширении нашего сотрудничества. В этой связи отмечу подписанное сегодня Газпромом и ОМV новое соглашение о долгосрочных поставках российского газа до 2040 года. Кроме того, Газпром и OMV готовы к совместной реализации трубопроводной системы „Северный поток-2“, это позволит минимизировать транзитные риски и обеспечить европейской экономике дополнительный объем в размере 55 млрд кубических метров экологически чистого, доступного по цене топлива».
Во время визита в Вену Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам, которые освобождали столицу Австрии от фашистов. Вечером президент открыл выставку, которую совместно организовали Венский музей истории искусств и Эрмитаж. Это почти три десятка полотен великих мастеров — Рембрандт, Рубенс, ван Дейк, Боттичелли. Картины когда-то принадлежали императорским семьям Австрии и России.
Владимир Путин, президент РФ: «Со своей стороны будем и далее делать все необходимое для того, чтобы иностранный, в том числе и австрийский бизнес чувствовал себя на российском рынке комфортно».
Форум посетили канцлер и президент Австрии. В центре внимания оказались совместные крупные проекты, в том числе в сфере энергетики. По словам российского лидера, во многом именно сотрудничество Москвы и Вены обеспечивает энергобезопасность Европы. Наши страны готовы сделать в этом направлении и новый шаг.
Владимир Путин: «Мы заинтересованы в углублении и расширении нашего сотрудничества. В этой связи отмечу подписанное сегодня Газпромом и ОМV новое соглашение о долгосрочных поставках российского газа до 2040 года. Кроме того, Газпром и OMV готовы к совместной реализации трубопроводной системы „Северный поток-2“, это позволит минимизировать транзитные риски и обеспечить европейской экономике дополнительный объем в размере 55 млрд кубических метров экологически чистого, доступного по цене топлива».
Во время визита в Вену Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам, которые освобождали столицу Австрии от фашистов. Вечером президент открыл выставку, которую совместно организовали Венский музей истории искусств и Эрмитаж. Это почти три десятка полотен великих мастеров — Рембрандт, Рубенс, ван Дейк, Боттичелли. Картины когда-то принадлежали императорским семьям Австрии и России.
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