    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 75. вулканы, извержения, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 75

    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 75

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    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 75

    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 75

    Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 75
    • Фото: Reuters © 2018

      • Не менее 75 человек погибли в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Еще порядка 200 пропали без вести. Об этом сообщили местные власти.

      До сих пор удалось опознать только 23 погибших, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Для дальнейшей идентификации тел потребуется экспертиза ДНК.

      При этом опасность продолжает возрастать в связи с прогнозами об активизации извержения. Власти города начали эвакуацию жителей, а также участников спасательной операции и журналистов из прилегающих к вулкану районов.

      смотретьРаскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас
      Раскаленная лава и черный дым: кадры извержения вулкана Фуэго повергают в ужас
      Напомним, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Гватемалы. Значительные территории страны оказались засыпаны пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. Международный аэропорт в столице Гватемалы закрыт.

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