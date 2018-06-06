Была на эмоциях: в Татарстане объяснили инцидент с раздеванием школьницы на ЕГЭ

Руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова прокомментировала инцидент с раздеванием девушки, произошедший в школе №10 в Нижнекамске в день проведения ЕГЭ.
4 июня в соцсетях появилась информация, что школьницу «заставили раздеться до нижнего белья» в день экзамена по химии. По словам Гречанниковой, Минобрнауки республики расследовало инцидент. В итоге выяснилось, что он действительно имел место быть, но все произошло не так, как первоначально сообщили СМИ, передает ИА «Татар-информ».
Гречанникова пояснила, что рамка металлоискателя сработала на проходивших девушек, в связи с чем их попросили пройти проверку еще раз.
Наталья Гречанникова, глава департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Татарстана: «Видимо, девочка на эмоциях зашла в комнату, которая была предоставлена охране, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок».
При этом она отметила, что в случившемся есть доля вины организаторов, так как они не вмешались, хотя, вероятно, видели, что девочка нервничает из-за предстоящего экзамена. Гречанникова подчеркнула недопустимость подобных инцидентов.
Гречанникова пояснила, что рамка металлоискателя сработала на проходивших девушек, в связи с чем их попросили пройти проверку еще раз.
Наталья Гречанникова, глава департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Татарстана: «Видимо, девочка на эмоциях зашла в комнату, которая была предоставлена охране, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок».
При этом она отметила, что в случившемся есть доля вины организаторов, так как они не вмешались, хотя, вероятно, видели, что девочка нервничает из-за предстоящего экзамена. Гречанникова подчеркнула недопустимость подобных инцидентов.
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