    Украинские пограничники признали превосходство РФ на Азовском море

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    Украинские пограничники признали превосходство РФ на Азовском море

    Украинские пограничники признали превосходство РФ на Азовском море

    Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    В эфире телеканала «UA:Перший» Слободян заявил, что российские военные «не перестают демонстрировать силу» в Азовском море. Но, по его словам, если Москва решится на «агрессивные и неадекватные действия», Украина готова ответить. При этом, отвечая на вопрос о конкретных мерах, Слободян признал, что оснащение его ведомства уступает российскому.

    Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины: «Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации».

    смотретьУкраинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем
    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем
    Ранее сообщалось, что украинские военные перекрыли часть Азовского моря вблизи Мариуполя до 1 сентября 2018 года из-за учений.

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