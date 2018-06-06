Украинские пограничники признали превосходство РФ на Азовском море

Украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России, об этом заявил
пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
В эфире телеканала «UA:Перший» Слободян заявил, что российские военные «не перестают демонстрировать силу» в Азовском море. Но, по его словам, если Москва решится на «агрессивные и неадекватные действия», Украина готова ответить. При этом, отвечая на вопрос о конкретных мерах, Слободян признал, что оснащение его ведомства уступает российскому.
Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины: «Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что украинские военные перекрыли часть Азовского моря вблизи Мариуполя до 1 сентября 2018 года из-за учений.
Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины: «Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что украинские военные перекрыли часть Азовского моря вблизи Мариуполя до 1 сентября 2018 года из-за учений.
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