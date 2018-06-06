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    Роспотребнадзор оценил качество воды в стране

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    Роспотребнадзор оценил качество воды в стране

    Роспотребнадзор оценил качество воды в стране

      Роспотребнадзор обнародовал ежегодный доклад о качестве воды в стране. Где в России можно пить из-под крана, а где и с кипяченой водой нужно быть осторожным?

      На качество воды в наших кранах влияют несколько факторов: состояние источников, распределительных и водопроводных сетей. По первому пункту неблагоприятной признана ситуация оказалась в горных республиках. Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, а также Калмыкия и Хакассия признаны антилидерами рейтинга. А вот в Санкт-Петербурге и Севастополе, Воронежской, Астраханской областях, на Алтае и в Еврейской автономной области вода в источниках полностью соответствует всем требованиям.

      Главная причина плохого качества воды в источниках — отсутствие зон санитарной охраны. За ними просто никто не следит.

      Рейтинг по состоянию водопроводов почти совпал с предыдущим. Хотя есть и исключения. Например, Севастополь по первому пункту находится в лидерах, а по второму — нет. Антилидером по состоянию водопроводов оказалась Томская область.

      Подробности — в видеоматериале.

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