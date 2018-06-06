Роспотребнадзор оценил качество воды в стране

Роспотребнадзор обнародовал ежегодный доклад о качестве воды в стране. Где в России можно пить из-под крана, а где и с кипяченой водой нужно быть осторожным?

74 рейтинги

Роспотребнадзор

экология

На качество воды в наших кранах влияют несколько факторов: состояние источников, распределительных и водопроводных сетей. По первому пункту неблагоприятной признана ситуация оказалась в горных республиках. Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, а также Калмыкия и Хакассия признаны антилидерами рейтинга. А вот в Санкт-Петербурге и Севастополе, Воронежской, Астраханской областях, на Алтае и в Еврейской автономной области вода в источниках полностью соответствует всем требованиям.



Главная причина плохого качества воды в источниках — отсутствие зон санитарной охраны. За ними просто никто не следит.



Рейтинг по состоянию водопроводов почти совпал с предыдущим. Хотя есть и исключения. Например, Севастополь по первому пункту находится в лидерах, а по второму — нет. Антилидером по состоянию водопроводов оказалась Томская область.



Подробности — в видеоматериале.