    Грузия направила Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений

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    Грузия направила Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений

    Грузия направила Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений

    МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений. Соответствующее заявление распространило грузинское внешнеполитическое ведомство.

    Из текста заявления: «1 июня официальная нота министерства иностранных дел Грузии о дипломатических отношениях между странами была направлена димиссии Сирийской Арабской Республике в ООН и в Арабской Республике Египет».

    В МИД Грузии вновь заявили, что решение сирийских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было незаконным.

    Из текста заявления: «В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения „О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской республикой Сирия“».

    Отмечается, что постпред Грузии уже уведомил об этом генерального секретаря ООН, передает РИА Новости.

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