Грузия направила Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений

МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений. Соответствующее заявление распространило грузинское внешнеполитическое ведомство.
Из текста заявления: «1 июня официальная нота министерства иностранных дел Грузии о дипломатических отношениях между странами была направлена димиссии Сирийской Арабской Республике в ООН и в Арабской Республике Египет».
В МИД Грузии вновь заявили, что решение сирийских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было незаконным.
Из текста заявления: «В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения „О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской республикой Сирия“».
Отмечается, что постпред Грузии уже уведомил об этом генерального секретаря ООН, передает РИА Новости.
В МИД Грузии вновь заявили, что решение сирийских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было незаконным.
Из текста заявления: «В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения „О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской республикой Сирия“».
Отмечается, что постпред Грузии уже уведомил об этом генерального секретаря ООН, передает РИА Новости.
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