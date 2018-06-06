Скандал в Германии: почему немецкие политики требуют выслать американского посла

В Германии разгорается скандал, который уже называют самым серьезным разрывом с США за послевоенное время. Немецкие политики требуют выслать из страны нового вмериканского посла Ричарда Гренелла.



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В немилость Греннел попал после резонансного интервью одному из местных изданий, в котором он открыто вмешался во внутренние дела не только Берлина, но и всего Евросоюза, заявив, что хочет «разбудить молчаливое большинство» Старого Света. Кроме того, немецким политикам не понравилось, что посол открыто симпатизирует Себастьяну Курцу, который перечит самой Меркель. Более того — он поддерживает его консервативные взгляды.



Недавний соперник Меркель на выборах и бывший глава Европарламента Мартин Шульц в ответной статье назвал американца «не дипломатом, а правоэкстремистским колониальным офицером». И намекнул, что вряд ли тот надолго задержится в Германии.



Гренелл выступает на стороне тех, кто недоволен исламизацией Европы, политикой в отношении беженцев, завышенными налогами и бюрократией. По мнению немецких СМИ, он пытается «как помещик» определить, кому и как править в Европе. Конечно, его уже вызвали в МИД для объяснений, но вряд ли эта история дойдет до международного скандала.



Александр Рар, политолог: «А что было бы, если бы российский посол высказался — даже в гораздо более осторожной форме — в таком ключе в Германии? Был бы неимоверно хуже скандал! А с американцами, конечно, будут цацкаться, с ними будут разговаривать вежливо и стараться выяснить: а что же посол, на самом деле, хочет от нас?»



Кстати, это не первый случай, когда экспрессивный дипломат заговаривается. После разрыва США ядерной сделки с Ираном он заявил, что и немецкие компании должны прекратить там свою работу. Тогда ему тоже, условно говоря, «погрозили пальцем», но никаких оргвыводов не сделали.