    Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть

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    Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть

    Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть

    Всемирный банк повысил прогноз цены на нефть в 2018 году до 70 долларов за баррель. Об этом говорится в опубликованном докладе организации, посвященном перспективам роста мировой экономики.

    Из текста доклада: «Повышен прогноз цен на нефть в 2018 году до 70 долларов за баррель и в 2019 году до 69 долларов за баррель, в среднем на 12 долларов выше в 2018 году и на 10 долларов выше в 2019 году по сравнению с январскими прогнозами».

    В докладе отмечается, что первичные ценовые риски преимущественно связаны с геополитическими событиями вокруг ключевых производителей нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке — в частности, в связи с восстановлением санкций против Ирана, передает ТАСС.

    Также на стоимость топлива, по мнению авторов доклада, могут повлиять пересмотр договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи, превышающий ожидания рост производства сланцевой нефти в США и снижение спроса на углеводороды.


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