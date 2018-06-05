Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть

Всемирный банк повысил прогноз цены на нефть в 2018 году до 70 долларов за баррель. Об этом говорится в опубликованном докладе организации, посвященном перспективам роста мировой экономики.
Из текста доклада: «Повышен прогноз цен на нефть в 2018 году до 70 долларов за баррель и в 2019 году до 69 долларов за баррель, в среднем на 12 долларов выше в 2018 году и на 10 долларов выше в 2019 году по сравнению с январскими прогнозами».
В докладе отмечается, что первичные ценовые риски преимущественно связаны с геополитическими событиями вокруг ключевых производителей нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке — в частности, в связи с восстановлением санкций против Ирана, передает ТАСС.
Также на стоимость топлива, по мнению авторов доклада, могут повлиять пересмотр договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи, превышающий ожидания рост производства сланцевой нефти в США и снижение спроса на углеводороды.
В докладе отмечается, что первичные ценовые риски преимущественно связаны с геополитическими событиями вокруг ключевых производителей нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке — в частности, в связи с восстановлением санкций против Ирана, передает ТАСС.
Также на стоимость топлива, по мнению авторов доклада, могут повлиять пересмотр договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи, превышающий ожидания рост производства сланцевой нефти в США и снижение спроса на углеводороды.
Комментарии