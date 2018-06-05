    Новак: баланс цен на топливо в России восстановлен

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    Новак: баланс цен на топливо в России восстановлен

    Новак: баланс цен на топливо в России восстановлен

    Баланс цен на российском топливном рынке восстановлен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

    Глава Минэнерго напомнил, что правительство РФ приняло решение о снижении акциза на топливо, и оно уже вступило в силу, передает РИА Новости.

    Александр Новак, министр энергетики РФ: «Правительством принято решение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо, с 1 июня уже это снижение действует, и уже на рынке по сути восстановлена ситуация и баланс по ценам на оптовом рынке и на розничном».

    Ранее в Минэнерго заявили, что государство не допустит роста цен на топливо из-за обнуления экспортной пошлины в рамках налогового маневра.

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