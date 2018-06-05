Новак: баланс цен на топливо в России восстановлен

Баланс цен на российском топливном рынке восстановлен. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Глава Минэнерго напомнил, что правительство РФ приняло решение о снижении акциза на топливо, и оно уже вступило в силу, передает РИА Новости.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Правительством принято решение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо, с 1 июня уже это снижение действует, и уже на рынке по сути восстановлена ситуация и баланс по ценам на оптовом рынке и на розничном».
Ранее в Минэнерго заявили, что государство не допустит роста цен на топливо из-за обнуления экспортной пошлины в рамках налогового маневра.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Правительством принято решение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо, с 1 июня уже это снижение действует, и уже на рынке по сути восстановлена ситуация и баланс по ценам на оптовом рынке и на розничном».
Ранее в Минэнерго заявили, что государство не допустит роста цен на топливо из-за обнуления экспортной пошлины в рамках налогового маневра.
Комментарии