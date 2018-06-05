    В Госдепе заподозрили Россию и Китай в попытках «сломать» Запад. Госдепартамент США, Европа, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Госдепе заподозрили Россию и Китай в попытках «сломать» Запад

    В Госдепе заподозрили Россию и Китай в попытках «сломать» Запад

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    В Госдепе заподозрили Россию и Китай в попытках «сломать» Запад

    В Госдепе заподозрили Россию и Китай в попытках «сломать» Запад

      Россия и Китай хотят «сломать» Запад. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления в вашингтонском консервативном неправительственном фонде «Наследие».

      Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США: «Россия и Китай представляют собой связную модель: политическая стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, а также приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции. Она угрожает базовым принципам нашего функционирования».

      Митчелл считает, что Москва и Пекин стремятся различными путями «сломать» Запад, передает ТАСС.

      Уэсс Митчелл: «Россия и Китай хотят различными путями „сломать“ Запад. Москва хочет расколоть и раздробить его, Пекин — вытеснить его и прийти ему на смену. Чтобы противостоять этому, мы должны ясно сигнализировать, что поддерживаем сильную демократию как основу наших безопасности и процветания».

      На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил о стремлении Соединённых Штатов улучшить отношения с Россией.

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