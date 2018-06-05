В Госдепе заподозрили Россию и Китай в попытках «сломать» Запад

Россия и Китай хотят «сломать» Запад. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления в вашингтонском консервативном неправительственном фонде «Наследие».
Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США: «Россия и Китай представляют собой связную модель: политическая стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, а также приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции. Она угрожает базовым принципам нашего функционирования».
Митчелл считает, что Москва и Пекин стремятся различными путями «сломать» Запад, передает ТАСС.
Уэсс Митчелл: «Россия и Китай хотят различными путями „сломать“ Запад. Москва хочет расколоть и раздробить его, Пекин — вытеснить его и прийти ему на смену. Чтобы противостоять этому, мы должны ясно сигнализировать, что поддерживаем сильную демократию как основу наших безопасности и процветания».
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил о стремлении Соединённых Штатов улучшить отношения с Россией.
Митчелл считает, что Москва и Пекин стремятся различными путями «сломать» Запад, передает ТАСС.
Уэсс Митчелл: «Россия и Китай хотят различными путями „сломать“ Запад. Москва хочет расколоть и раздробить его, Пекин — вытеснить его и прийти ему на смену. Чтобы противостоять этому, мы должны ясно сигнализировать, что поддерживаем сильную демократию как основу наших безопасности и процветания».
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил о стремлении Соединённых Штатов улучшить отношения с Россией.
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