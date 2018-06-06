    Путин заявил о страдании идущих на поводу у США стран

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    Путин заявил о страдании идущих на поводу у США стран

    Путин заявил о страдании идущих на поводу у США стран

    Наличие каких-то ограничений и санкций не удивляет, не пугает и никогда не заставит Россию отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Владимир Путин: «Исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединёнными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу́ и эти санкции применяют».

    По словам президента, те, кто пошел на поводу у Соединённых Штатов, сами начинают страдать от того, какие действия Вашингтон начинает осуществлять и в отношении этих стран.

    Владимир Путин: «Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

    Глава государства добавил, что в конечном итоге рассчитывает на нормализацию отношений.

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