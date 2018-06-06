Путин назвал любимых футболистов

Президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, чего ожидает от российской сборной на чемпионате мира по футболу, назвал фаворитов турнира и рассказал о том, каких футболистов считает выдающимися.

289 интервью

Путин

футбол

По словам Путина, главной задачей России как хозяйки чемпионата является достойное проведение турнира. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы чемпионат был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире.



Владимир Путин: «Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца».



Также президент заявил, что претендентов на победу в турнире много, в их числе латиноамериканские команды — Аргентина и Бразилия.



Владимир Путин: «Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший».



Путин признался, что будет смотреть чемпионат. Он отметил, что как глава государства должен посетить открытие и закрытие турнира.



Владимир Путин: «Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх».



Также глава государства ответил на вопрос о том, есть ли у него любимые футболисты. Путин признался, что есть такие футболисты, которых он считает выдающимися.



Владимир Путин: «Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится».



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Первую встречу в рамках турнира проведут сборные России и Саудовской Аравии 14 июня.