Путин признался, что любит пиво и морепродукты

Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая признался, что любит пиво и морепродукты.

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Владимир Путин: «И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять».



Президент РФ также в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о том, что считает Пекин важным партнером Москвы. По его мнению, у стран общий подход к развитию — Россия и КНР стремятся к улучшению жизни своих граждан.



Владимир Путин: «Исходя из этого, мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения».

