    Путин признался, что любит пиво и морепродукты

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    Путин признался, что любит пиво и морепродукты

    Путин признался, что любит пиво и морепродукты

    Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая признался, что любит пиво и морепродукты.

    Владимир Путин: «И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять».

    Президент РФ также в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о том, что считает Пекин важным партнером Москвы. По его мнению, у стран общий подход к развитию — Россия и КНР стремятся к улучшению жизни своих граждан.

    Владимир Путин: «Исходя из этого, мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения».

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