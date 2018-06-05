В Гостином дворе Петербурга можно узнать историю российского футбола

Сегодня в Петербурге открылась экспозиция, которую представил Государственный музей спорта.

Любителям отечественного футбола будет интересно увидеть оригинальную грамоту, которая подтверждает право России на проведение чемпионата мира или настоящий мяч, которым сборная СССР проиграла в четвертьфинале чемпионата мира 1962 года чилийцам.



Нельзя пройти мимо футбольной формы советской олимпийской сборной, ставшей в Сеуле в 1988 году олимпийскими чемпионами. Всего на выставке представлено более 400 экспонатов. Работа экспозиции в Концертном зале Большого Гостиного двора продлится до середины августа.