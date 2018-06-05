В США начался суд над Харви Вайнштейном

Сегодня начался суд над главным сексуальным хищником современной Америки — так журналисты прозвали Харви Вайнштейна. Первые разоблачительные статьи о голливудском продюсере появились минувшей осенью, и с тех пор уже почти сотня женщин заявила о домогательствах с его стороны и даже об изнасилованиях.
Дело дошло до процесса в Нью-Йорке. Жертвы Вайнштейна надеются, что суд надолго отправит его за решетку. За началом слушаний наблюдал корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Вайнштейн уже покинул зал суда после первого слушания. На заседании он вел себя достаточно уверенно. В зале он проигнорировал выкрики журналистов.
Сегодня ему нужно было ответить на несколько вопросов. Основной: признает ли он свою вину в преступлениях, в которых его обвиняют? Харви Вайнштейн ответил отрицательно.
Его адвокаты заранее заявляли, что сексуальные акты происходили по обоюдному согласию, и никакого насилия со стороны их подзащитного не было.
Тем не менее больше сотни женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Но дело, которое сейчас рассматривается в Верховном суде Нью-Йорка, основано на показаниях двух женщин — ему вменяют два эпизода изнасилований и один эпизод склонения к нежелательной интимной близости. Адвокаты намерены добиваться полного оправдания своего клиента.
Бенджамин Брафман, адвокат Харви Вайнштейна: «Господин Вайнштейн очень серьезно относится к происходящему и помогает процессу. По моему мнению, он хорошо держится, несмотря на обстоятельства. И как я сказал в суде, насилие — это ужасное преступление. Вайнштейн отрицает эти обвинения».
Обвинения ему предъявили в конце мая, тогда же суд выпустил кинопродюсера на свободу под залог в 1 млн долларов. Вайнштейну запрещено покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Его перемещения отслеживают с помощью электронных браслетов. Кроме того, Вайнштейну пришлось сдать свой паспорт — эту меру предприняли, чтобы лишить его возможности улететь за границу.
По мотивам событий вокруг Вайнштейна режиссер Брайан Де Пальма намерен снять фильм ужасов. Кроме того, две голливудские киностудии, одна из которых принадлежит актеру Брэду Питту, приобрели права на экранизацию этой истории. А известный драматург Дэвид Мэмет намерен поставить пьесу по этой теме.
Вайнштейн уже покинул зал суда после первого слушания. На заседании он вел себя достаточно уверенно. В зале он проигнорировал выкрики журналистов.
Сегодня ему нужно было ответить на несколько вопросов. Основной: признает ли он свою вину в преступлениях, в которых его обвиняют? Харви Вайнштейн ответил отрицательно.
Его адвокаты заранее заявляли, что сексуальные акты происходили по обоюдному согласию, и никакого насилия со стороны их подзащитного не было.
Тем не менее больше сотни женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Но дело, которое сейчас рассматривается в Верховном суде Нью-Йорка, основано на показаниях двух женщин — ему вменяют два эпизода изнасилований и один эпизод склонения к нежелательной интимной близости. Адвокаты намерены добиваться полного оправдания своего клиента.
Бенджамин Брафман, адвокат Харви Вайнштейна: «Господин Вайнштейн очень серьезно относится к происходящему и помогает процессу. По моему мнению, он хорошо держится, несмотря на обстоятельства. И как я сказал в суде, насилие — это ужасное преступление. Вайнштейн отрицает эти обвинения».
Обвинения ему предъявили в конце мая, тогда же суд выпустил кинопродюсера на свободу под залог в 1 млн долларов. Вайнштейну запрещено покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Его перемещения отслеживают с помощью электронных браслетов. Кроме того, Вайнштейну пришлось сдать свой паспорт — эту меру предприняли, чтобы лишить его возможности улететь за границу.
По мотивам событий вокруг Вайнштейна режиссер Брайан Де Пальма намерен снять фильм ужасов. Кроме того, две голливудские киностудии, одна из которых принадлежит актеру Брэду Питту, приобрели права на экранизацию этой истории. А известный драматург Дэвид Мэмет намерен поставить пьесу по этой теме.
Комментарии