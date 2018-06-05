В Минэнерго пообещали не допустить скачка цен на топливо

Государство не допустит роста цен на топливо
из-за обнуления экспортной пошлины в рамках налогового маневра, заявили в Минэнерго. Ранее о такой опасности предупредили в Роснефти.
В компании считают, что через несколько лет цены на заправках могут взлететь минимум в полтора раза и достигнуть среднемировых. Так называемый налоговый маневр планируется завершить в период с 2019-го по 2024 год.
Сегодня же ряд российских регионов попросил у федеральных властей помощи для сельхозпроизводителей. Они заявили о нехватке средств на уборку урожая из-за подорожания топлива. Например, министр сельского хозяйства Челябинской области сообщил, что только с февраля дизельное топливо подорожало в регионе на четверть. По словам министра, это может привести к неплатежеспособности значительной части сельхозпредприятий и, как следствие, к их закрытию. Накануне глава правительства Дмитрий Медведев назвал ситуацию с ростом цен на топливо «очень нервной» и призвал нефтяные компании «не проявлять эгоизм».
Сегодня же ряд российских регионов попросил у федеральных властей помощи для сельхозпроизводителей. Они заявили о нехватке средств на уборку урожая из-за подорожания топлива. Например, министр сельского хозяйства Челябинской области сообщил, что только с февраля дизельное топливо подорожало в регионе на четверть. По словам министра, это может привести к неплатежеспособности значительной части сельхозпредприятий и, как следствие, к их закрытию. Накануне глава правительства Дмитрий Медведев назвал ситуацию с ростом цен на топливо «очень нервной» и призвал нефтяные компании «не проявлять эгоизм».
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